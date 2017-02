classificatório estadual Federação de hipismo divulga resultados

da 1ª etapa do Ranking de Saltos

A 1ª etapa do Ranking de Saltos foi realizada no fim de semana, com a participação de 85 competidores na hípica do Círculo Militar, em Campo Grande. Distribuídos em 9 séries, divididas pelas alturas dos obstáculos, os atletas entraram na pista com a missão de conquistar pontos para o ranking estadual. Mais sete etapas serão realizadas até dezembro.

Conforme o presidente da Federação Sul-mato-grossense de Hipismo (FSMH), Arnaldo Puccini Medeiros, essa primeira etapa serviu para avaliar como será o desempenho dos atletas e dos animais ao longo das competições.

“É a disputa que define as estratégias que serão adotadas nas etapas seguintes”, disse Puccini, lembrando que a próxima etapa será em Ponta Porã, nos dias 22 e 23 de abril, no Centro Hípico Marechal Dutra.

Já o Campeonato Estadual de Hipismo ocorrerá no mês de junho, em Campo Grande. Os melhores colocados formarão a equipe representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro.

A definição dos vencedores da 1ª etapa na Capital foi feita a partir da soma dos resultados obtidos no sábado e no domingo.

As disputas aconteceram nas seguintes séries: 40, 60, 80 e 90 centímetros, que correspondem à categoria Escola, e 1 metro, 1,10m, 1,20m, 1,30m e 1,40m.

Confira os campeões com suas respectivas montarias:



Categoria Escola

Série 0,40 m

Campeã: Bruna da Silva Ferreira/GF Ipiranga Califórnia



Série 0,60 m

Campeão: Arthur Saldanha Carvalho/GF Mandrake

Vice-campeã: Manuela Lunardon Trad/GF My Way Califórnia

Terceiro: Gustavo de Azevedo Nantes/Bature



Série 0,80 m

Campeã: Beatriz Insfran de Souza/Kodak

Vice-campeã: Pietra Morrison Diniz Brasil/Soleil

Terceiro: João Roberto Naleto Gasparini/Ursula RJ



Série 0,90 m

Campeã: Ana Luísa Colombo/Verão

Vice-campeã: Ana Clara Mura/Pitoco

Terceiro lugar: Glecy Cerutti/GF My Way Califórnia



Série 1 metro

Campeão geral: Raykonny Pavão/Monarka

Vice-campeão geral: Rafael Machado Mariano/Luan

Terceiro: Maria Fernanda Medeiros/Prima Donna

Série 1,10 metro

Campeão geral: Amanda Boos/GP Filou Van Het Polderhoff

Vice-campeão geral: Raphaela Azevedo/MBV Aragon



Série 1,20 metro

Campeão geral: Tiago Almeida Muniz/Warren RJ

Vice-campeão geral: Amanda Fernandes Pessoa/GF Koby Boy Império Egípcio 2M



Série 1,30 metro

Campeão geral: Capitão Lino Afonso de Bastiani/Lince do Emilion

Vice-campeão geral: Franco da Rocha/GF Maximus GDL



Série 1,40 metro

Campeão geral: Luís Octávio Buller Cintra Franco/Anoux Z

Vice-campeão geral: Tiago Almeida Muniz/MDF Dado