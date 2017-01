18 DE FEVEREIRO Federação de boxe confirma etapa do Circuito Estadual em Campo Grande

Após duas mudanças de datas, a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul (FDBMS) confirmou para o dia 18 de fevereiro, em Campo Grande, a etapa que definirá os campeões do Circuito Estadual 2016 - mas o local ainda segue indefinido. O evento que estava previsto para ocorrer inicialmente, em dezembro, foi adiado por falta de recurso financeiro.

Conforme o presidente da FDBMS, Marcelo Nunes, a nova data escolhida para o evento foi o último sábado de janeiro (no caso, amanhã, dia 28), mas o Ginásio da Escola Joaquim Murtinho não foi liberado este ano, para receber a competição.

“Acho um desrespeito, não entendem a importância do esporte. Mas o importante é que poderemos definir os campeões”, lamentou o dirigente, lembrando que o ginásio recebeu as lutas nos últimos seis anos.

Com o atraso no encerramento da temporada passada, o dirigente avisa que terá que alterar o calendário 2017. “A Copa Primeira Hora, que seria em fevereiro, será remarcada para o final de março”, afirma.

Para a última etapa do Circuito Estadual são esperados 120 boxeadores. Os combates serão no masculino e feminino, divididos em quatro classes: Infantil (13 e 14 anos); Cadete (15 e 16), Juvenil (17 e 18) e Elite (acima de 19). As categorias vão desde o peso Infantil (38 kg) ao Pesado (acima de 91 kg).

GINÁSIO VETADO

O diretor da Escola Joaquim Murtinho, Cláudio Morinigo Ribeiro, disse que há duas semanas recebeu o pedido para o uso do ginásio na competição de boxe. O caso foi encaminhado à Associação de Pais e Mestres e ao Colegiado Escolar, que optaram por vetar a liberação.

“O torneio seria realizado à véspera do início das aulas e não tínhamos a garantia de que fosse entregue limpo. O ginásio requer de manutenção, de limpeza. Precisamos de garantia, uma lâmpada custa R$ 300”, justificou o diretor.