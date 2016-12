PERDEU A CABEÇA Ex-presidente do Inter agride jornalista em programa de TV ao vivo

Fernando Miranda, ex-presidente do Internacional, perdeu a cabeça durante a transmissão do programa Cadeira Cativa, da Ulbra TV, na segunda-feira. Insatisfeito com as declarações do jornalista Julio Ribeiro, o ex-mandatário partiu para cima e deu um soco no comentarista.

Ernani Campelo, jornalista que estava no meio dos dois, tentou separar. O programa foi para um intervalo comercial e retornou ainda com Fernando Miranda, mas sem o jornalista agredido. “Infelizmente acontece, os nervos estão à flor da pele (…). Peço desculpas”, disse o apresentador Luiz Carlos Reche.

Fernando Miranda foi presidente do Internacional de 2000 a 2002, quando entregou o cargo a Fernando Carvalho. Em 2002, o Inter viveu uma difícil situação no Brasileirão, o último com playoffs, no qual quase foi rebaixado.

Julio Ribeiro, o jornalista agredido, se manifestou no Facebook e disse que vai entrar com uma ação contra Fernando Miranda:

“Hoje à noite passei por uma situação lamentável, tendo sido agredido no ar pelo Fernando Miranda, no programa Cadeira Cativa. Estou fazendo este post rápido para tranquilizar as centenas de amigos que estão me ligando, mandando mensagens.

Estou bem fisicamente, mas muito abalado emocionalmente. Amanhã pela manhã, vou contar detalhadamente o que aconteceu. Já tem vídeo rolando pela internet (editado, sem a minha fala de menos de um minuto….amanha post integralmente).

Já acionei meu advogado e amanha mesmo ingresso com uma ação contra esse descontrolado.

Obrigado a todos pela preocupação. Fiquemos na paz!”