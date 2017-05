Internacional Ex-presidente do Barça é detido por corrupção e lavagem de dinheiro Sandro Rosell é alvo de operação da Polícia Nacional na Espanha

O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, foi detido na manhã desta terça-feira em uma operação conjunta da Guarda Civil e da Polícia Nacional sob a acusação de lavagem de dinheiro, em ação ordenada pelo Supremo Tribunal. Segundo informações dos jornais "El Confidencial" e "El Mundo", os investigadores acreditam que Rosell integra uma rede que participou de pagamentos irregulares de direitos de imagem de partidas amistosas da seleção brasileira na época em que Ricardo Teixeira comandava a CBF.

De acordo com as apurações dos investigadores, a operação se fixa ao período em que Sandro Rosell ainda não dirigia o Barça e era dono da Ailanto Marketing, empresa que “explorava os direitos desportivos da Seleção”, como reproduz o jornal catalão “Sport”. Seguindo a linha de investigação, Rosell teria cobrado taxas consideradas irregulares, e o dinheiro originado de tais transações fora desviado para contas bancárias não associadas ao empresário.

As investigações sobre o ex-mandatário máximo do Barcelona tiveram início em 2015, como parte de toda a operação que visava às apurações de suspeitas, posteriormente desvendadas, de propinas e subornos envolvendo membros da FIFA.

Os jornais "El Confidencial" e "El Mundo" informaram que a juíza do caso, Carmen Lamela, determinou o embargo preventivo de 10 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões pelo câmbio atual) em depósitos bancários e mais de 50 imóveis que contabilizariam mais de 25 milhões de euros (R$ 91 milhões). Os agente fizeram incursões em residências e escritórios de Rosell.

Ainda segundo informações do "El Confidencial" e "El Mundo", além do ex-presidente do Barcelona outros quatro suspeitos foram detidos na operação "Jules Rimet", francês ex-presidente da Fifa idealizador da Copa do Mundo que deu nome à taça que acabou conquistada pela seleção brasileira de forma definitiva em 1970 e foi posteriormente roubada da sede da CBF na década de 80. A ação ainda teria como alvos Ricardo Teixeira e antigos dirigentes da entidade verde-amarela.