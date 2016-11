TRAGÉDIA NO ESPORTE Ex-jogador do Chapecoense, três-lagoense lamenta morte de colegas

O três-lagoense Leandro Pereira, atacante do Palmeiras, lamentou a morte dos colegas do Chapecoense em acidente registrado na madrugada de hoje. O primeiro clube a apostar em Pereira foi justamente a equipe catarinense.

Em publicação em sua página no Facebook, Leandro destacou que hoje o dia amanheceu mais triste pela terrível tragédia registrada com o avião do time. “Perdi grandes amigos, grandes parceiros de profissão. No domingo, nos reencontramos após o jogo, conversamos muito e agora recebo essa notícia”, disse em sua postagem.

Leandro disse ainda o quanto o clube de Santa Cataria é importante para ele. “O clube pelo qual tenho um amor enorme por tudo o que me proporcionou e pelos grandes momentos que vivi com essa camisa", escreveu.

O jogador atuou no Chapecoense em 2014, época em que o clube disputava a séria A e, desde então, não parou mais. Hoje ele defende o Palmeiras e aparece com frequência em sua cidade natal, Três Lagoas.