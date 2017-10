Polêmica Ex-chefão da Fórmula 1, Ecclestone diz que ajudava a Ferrari

O ex-chefão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone deu declarações em uma entrevista ao jornal italiano "La Reppublica" que causou polêmica na categoria. Ecclestone afirmou que ajudava a Ferrari em sua época comandando a principal categoria do automobilismo.

"Ajudar a Ferrari era a coisa mais esperta a se fazer. E sempre foi feito de acordo com as regras técnicas. As equipe são importantes para a Fórmula 1, mas a Ferrari é mais do que isso, por isso muitas coisas foram feitas ao longo dos anos para ajudar a equipe de Maranello", disse Ecclestone.

O jornal então pergunta se ele acha que isso é justo e o ex-chefão da Fórmula 1 admite: "não é justo".

Ecclestone também contou que Max Mosley, ex-presidente da FIA, agia com ele e ainda isentou o diretor de provas Charlie Whiting no caso.

"Charlie sempre fez o que era necessário, mas Max [Mosley, ex-presidente da FIA] oferecia ajuda a Ferrari e eu também. A gente queria que a Ferrari vencesse, as equipes gostam de enfrentam uma Ferrari competitiva. Uma coisa é competir contra a Sauber, outra é contra um carro vermelho", comentou.