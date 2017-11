3 a 1 Everton sai do banco, faz dois em 4 minutos e Grêmio vira sobre o Flamengo

Everton estava no banco e era pedido pela torcida. Os gritos foram ouvidos e o povo estava com a razão. Neste domingo (05), o Grêmio perdia para o Flamengo na Arena até a entrada do jovem atacante de 21 anos que, em quatro minutos, fez dois gols e virou o jogo, que terminou 3 a 1.

Fernandinho foi opção de Renato Gaúcho, mas não foi bem. Tanto que acabou vaiado quando deixou o campo. Everton entrou e resolveu o jogo. No primeiro gol, um toque sútil dentro da área após cruzamento. No segundo, entrou na área e bateu cruzado. Ainda houve tempo para Beto da Silva, que também entrou na etapa final, dar assistência para Luan definir o jogo.

O Flamengo tropeçou nas falhas defensivas. Fazia boa partida até esbarrar nos próprios erros. Deu espaço a partir de um lance fortuito no primeiro gol sofrido e nem mesmo com as boas atuações de Everton e Everton Ribeiro, autor do gol, pôde fazer algo diferente.

Com 54 pontos, o Grêmio segue entre os primeiros do Brasileiro. Agora ocupa o terceiro lugar. Na próxima rodada pega a Ponte Preta. Já o Flamengo parou com 47 na classificação e agora pega o Cruzeiro. Ambos os jogos serão na quarta-feira.

GRÊMIO

Paulo Victor; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Arthur, Ramiro (Léo Moura), Luan e Fernandinho (Everton); Jael (Beto da Silva).

T.: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Renê (Vinícius Júnior); Cuéllar (Lucas Paquetá), Márcio Araújo, Willian Arão (Geuvânio), Everton Ribeiro e Éverton; Felipe Vizeu.

T.: Reinaldo Rueda

Árbitro: Raphael Claus

Auxiliares: Marcelo Van Gasse e Tatiane dos Santos Camargo

Público/Renda: 19.973 (total)/R$ 628.494,00

Gols: Everton Ribeiro, do Flamengo, a 1 minuto de segundo tempo; Everton, do Grêmio, aos 24 e 27 minutos do segundo tempo; Luan, do Grêmio, aos 37 minutos do segundo tempo.