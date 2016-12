PAVILHÃO ALBANO FRANCO Evento traz o mundo fitness a Campo Grande

Força, equilíbrio, flexibilidade, concentração, boa forma e condicionamento físico serão alguns dos requisitos exigidos aos 610 competidores na Expo Fitness MS 2016, que será realizada em Campo Grande, no Pavilhão Albano Franco, entre os dias 9 e 11 de dezembro. Em sua primeira edição, o evento chega com sete modalidades que movimentam o mundo fitness. Entre elas, o fisiculturismo, que distribuirá R$ 40 mil em premiação – a maior da modalidade no País.

À frente da organização, Val Franco explica que a ideia do evento multiesportivo partiu do crescimento do fitness no Brasil. A iniciativa vem das próprias federações estaduais esportivas envolvidas e da Associação de Academias de MS. “O mundo fitness cresceu muito de 2015 para cá. Então, resolvemos fazer um evento anual na Capital”, afirma Val.

No fisiculturismo, serão oito categorias em disputas. Todas divididas por peso, idade e altura – este último somente no feminino. “Às vezes, um campeonato é definido em pequenos detalhes. Então, os três primeiros de cada categoria serão premiados para valorizar os atletas”, explica Julierme Carvalho, responsável pela modalidade.

Com 45 inscritos, o campeonato terá a participação do campo-grandense Jeferson Aguiar. Em junho, ele foi campeão mundial na categoria Class 1 – que avalia o grande volume e a definição muscular do atleta. A esposa dele, Célia Machado, disputará a Wellness – Bem Estar, em que o físico deve apresentar curvas suaves e firmes. Célia é atual campeã brasileira da modalidade.

​Arte suave

O jiu-jítsu é a modalidade com maior número de participantes, 120 atletas – as inscrições seguem abertas até a véspera do evento. As lutas serão válidas pelo campeonato estadual da modalidade. Após bons resultados no Sul-Americano 2016, os irmãos Luís Felipe e João Vitor Vieira vêm treinando duro para subir ao pódio, no fim de semana que vem.

“Estou muito confiante em uma boa colocação no Estadual. Quero ao menos uma medalha de prata, mas vou lutar pelo ouro”, afirma Luís, que foi segundo colocado no Sul-Americano realizado no mês passado, em São Paulo. Ele lutou na categoria Peso-Médio Juvenil.

João Vitor não teve a mesma sorte que o irmão. Com a lesão sofrida no joelho ainda nas quartas de final, ele teve de desistir da semifinal do Peso-Leve Juvenil. “Tive essa infelicidade, estava indo tão bem na competição”, lamenta o atleta, que se diz recuperado e pronto para a disputa no estadual.

​Pole dance

A Expo Fitness MS também terá pole dance, uma forma de dança e ginástica que utiliza uma barra de ferro vertical para as execuções acrobáticas. Pioneiras na Capital, com a criação do Pole Lab Studio, as professoras Lyanne Mello e Kristiane Corrêa serão responsáveis por divulgar a modalidade ao público.

“Será uma mostra para as pessoas se familiarizarem com esse esporte, que cresce cada vez mais no País. No ano que vem, vamos colocar como competição no Expo Fitness, será um campeonato dentro das normas da federação brasileira”, adianta Lyanne.

Ela enfatiza que o pole dance é um exercício que tonifica o corpo e pode ser praticado independentemente de biofísico. Mas, para quem pretende competir, Lyanne manda um recado. “São de duas horas a duas horas e meia de treinos diários. Para não perder ponto no campeonato, os movimentos têm que estar em perfeição. A parte de solo, que é a dança contemporânea, também tem que estar perfeita”, avisa.

ATRATIVOS

Além do pole dance e das modalidades já citadas na matéria, o Expo Fitness terá competições de strongman, luta de braço, powerlifting e Mr & Miss Fitness. Ainda haverá palestras sobre temas como nutrição esportiva e funcional, assim como exposições de produtos nas áreas de academia, estética e nutrição.

Outro atrativo é a participação dos principais atletas, artistas e musas fitness do Brasil: Gracyanne Barbosa, Felipe Franco, Juju Salimeni, Leo Stronda, Sheila Carvalho e Aline Mineiro.

Serviço

Mais informações e programação no site oficial do evento: www.expofitnessms.com.br.