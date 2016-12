FUTEBOL-VASCO Eurico prepara o terreno para que filho o suceda no Vasco

A efetivação de Eurico Brandão, o Euriquinho, ao cargo de vice-presidente de futebol do Vasco representa o primeiro passo do que pode se tornar a sequência da "dinastia Eurico" no clube. Ainda sem confirmar sua candidatura à reeleição em novembro de 2017, o mandatário cruzmaltino prepara o terreno para que seu filho o suceda no poder.

Conselheiro nato, Euriquinho assume pela primeira vez uma vice-presidência no Vasco. Participante do dia a dia do clube desde o primeiro mandato de seu pai, ele ganhou autonomia e se mostrou atuante no retorno de Eurico ao cargo máximo de São Januário.

Nomeado como "assessor da presidência" até a semana passada, Brandão atua diretamente no departamento de futebol vascaíno. Ano passado, dividia as funções com o gerente de futebol Paulo Angioni. Com o decorrer da temporada, houve um desgaste e a corda arrebentou para o experiente dirigente, que deixou o clube após o rebaixamento da equipe para a Série B.

Em 2016, Euriquinho ganhou ainda mais força e foi responsável direto por contratações e ações no setor, tendo o auxílio de Isaías Tinoco.

Com um temperamento parecido com o do pai, se envolveu numa confusão na partida entre Vasco e Avaí, pela Série B, no setor social de São Januário, quando discutiu com policiais militares.

Com o técnico Jorginho, também apresentou desgaste no relacionamento. Após pedir demissão, o treinador deixou claro o incômodo com o dirigente.

Durante o anúncio da saída de Jorginho, Eurico Miranda já deixava claro que o respaldo ao filho continuará sendo dado:

"O meu filho continua sendo meu representante no futebol. Isso não adianta de conversa fiada para lá e para cá. Ele continua".

Apesar da tentativa de assumir o Vasco ser um caminho cada vez mais natural para Euriquinho, ainda não está definido se ele virá como candidato da situação na eleição de 2017 ou se será postulante ao cargo mais futuramente.

BASE

Álvaro, o outro filho de Eurico Miranda, é o coordenador da base do Vasco. Ele ocupa tal cargo desde que seu pai assumiu a presidência cruzmaltina. Na outra administração, o dirigente também havia trabalhado nas categorias inferiores.