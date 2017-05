LDU Estudantes de MS disputam fase regional de liga universitária no Paraná A competição vale vaga na fase final da LDU, marcada para setembro

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Uninter representam Mato Grosso do Sul na Conferência Sul da Liga do Desporto Universitário (LDU) de Quadras e de Tênis, a partir de segunda-feira (29), em Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná. A competição vale vaga na fase final da LDU, marcada para setembro, em Recife (PE).

A Uninter compete no voleibol masculino, com atletas da AVP/Rádio Clube. Já a UCDB marca presença no basquete, futsal e handebol masculinos, bem como no basquete, futsal e voleibol femininos. Das modalidades em disputa, o Estado não será representado apenas no tênis.

Os rivais dos sul-mato-grossenses vêm de instituições de ensino superior de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os campeões da Conferência Sul enfrentarão, no segundo semestre, os vencedores das Conferências Central, Nordeste e Norte, na disputa pelo título nacional.

A Conferência Sul da LDU de Quadras e Tênis é realizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU). A competição reúne 500 estudantes-atletas e será realizada até o próximo sábado (3 de junho).

CONFERÊNCIAS

Na Conferência Central estão incluídos Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As disputas serão realizadas na mesma data da Conferência Sul, entre 29 de maio e 3 de junho, em Vitória (ES).

Todos os estados da região Norte do País, além do Maranhão, estão compreendidos na Conferência Norte. A Conferência Nordeste abrange todos as federações nordestinas, com exceção do estado maranhense. As duas ligas foram realizadas em abril, em São Luis (MA) e Natal (RN), respectivamente.