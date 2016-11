EDUCAÇÃO Estudantes convocados para o

Enade farão prova neste domingo

Neste domingo (20), 216.044 estudantes de todo o Brasil farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2016. Eles devem comparecer ao local de prova às 12h15, portando um documento original com foto, válido e legível e preferencialmente o cartão de informação. Os portões fecharão às 13h e a prova começará às 13h30, com duração de 4 horas.

Em 2016, o Enade tem novidades: as provas serão personalizadas, as folhas de respostas virão encartadas e a distribuição dos cadernos de provas será nominal. Os alunos só terão a participação no Enade atestada após assinar a lista de presença, que circulará na sala após uma hora do início do exame. Antes disso, não será permitida a saída do local. O uso de equipamentos eletrônicos, de bonés, chapéus, gorros ou similares, e de óculos escuros é proibido durante a prova.

A cada ano, o Enade é obrigatório para estudantes de determinados cursos de graduação. Em 2016, a prova avaliará aqueles que estudam agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Também estão na lista aqueles que estudam em cursos que conferem diploma de tecnólogo nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia.

Dentre estes estudantes destas áreas, devem fazer a prova os ingressantes – ou seja, aqueles que iniciaram o curso no ano de 2016 e cumpriram de 0 a 25% da carga horária mínima do curso até 31 de agosto de 2016.

Além deles, também estão convocados os concluintes de bacharelado com expectativa de conclusão até julho de 2017 ou que já tenham concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do curso até o fim do período de inscrição. Para os estudantes dos cursos superiores de tecnologia nas áreas avaliadas, o exame é obrigatório aos alunos com expectativa de conclusão até dezembro de 2016 ou que tenham cumprido mais de 75% da carga horária mínima do currículo até o fim do período de inscrição.

Todos aqueles que prestarão o Enade devem responder o questionário do estudante, que ficará acessível até o dia 20 de novembro de 2016 na página http://portal.inep.gov.br.

Estão dispensados do exame, portanto, os estudantes matriculados em cursos que não estão na lista acima; que colaram grau até o dia 31 de agosto de 2016; e que estão matriculados em atividades curriculares fora no Brasil na tara de realização do Enade, em instituição conveniada com a faculdade.