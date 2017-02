DINHEIRO É VENDAVAL Estrelas do esporte nacional

e internacional que declararam falência

De acordo com a Sports Illustrated - um veículo especializados em notícias de esportes, 78 % da National Football League (NFL) e cerca de 60% dos jogadores da National Basketball Association (NBA) vão à falência ou passam por estresse financeiro entre dois a cinco anos, respectivamente, após a aposentadoria.

Preparamos uma galeria com uma lista de atletas que desperdiçaram milhões de dólares graças a investimentos ruins ou consumo impróprio, gastos pródigos e um péssimo planejamento financeiro. Dê uma olhadinha na lista e descubra quem são esses atletas.

Emerson Fittipaldi

Bicampeão da Fórmula 1 (1972 e 1974), das 500 milhas de Indianápolis (1989 e 1993) e campeão da Fórmula Indy (1989), o lendário piloto brasileiro teve seus bens penhorados pela Justiça em abril de 2016 e acumula dívida avaliada em R$ 27 milhões. Ele teve confiscado até troféus e um carro, com o qual venceu Indianápolis.

Vince Young

Apesar de ter assinado um contrato que garantiu US$ 26 milhões (R$ 82 milhões), o ex-jogador da NFL entrou com pedido de proteção de falência em 2014, depois de estar atolado financeiramente, devido a duas ações ligadas a um empréstimo de US$ 1,8 milhão (R$ 5,7 milhões).

Antoine Walker

Depois de ganhar mais de US$ 108 milhões (R$ 342 milhões) durante sua carreira de 12 anos, a ex-estrela da NBA entrou em falência em 2010, apenas dois anos após a aposentadoria. O motivo: péssimos investimentos em imóveis, carros, jóias e ajudas financeiras a parentes.

Richard Rufus

Votado como o melhor defensor em 2005, o ex-jogador de futebol do Sub-21 da Inglaterra foi declarado falido em outubro de 2013, depois de um esquema de investimento fracassado.

Eric Djemba-Djemba

O antigo ídolo do Manchester United, que fez cerca de US$ 6,2 milhões (R$ 19,2 milhões) enquanto jogador do futebol inglês, declarou falência em 2007 por um mau planejamento financeiro.

Derrick Coleman

Ganhando milhões durante uma carreira de 15 anos jogando, o ex-jogador da NBA investiu pesadamente após a aposentadoria em imóveis e outras oportunidades de negócios em Detroit (uma cidade que foi duramente atingida pela recessão), e os investimentos não retornaram como esperado . Ele entrou em falência em 2010, com dívidas acumuladas em US$ 4 milhões (R$ 12 milhões).

Keith Gillespie

Confessando que ele desperdiçou quase US$ 11 milhões (R$ 34 milhões), o ex-jogador de futebol do Manchester United e da Irlanda do Norte foi declarado falido em 2010, depois de maus investimentos em imóveis e dívidas de jogo.

Mike Tyson

Ganhando mais de US$ 400 milhões (R$ 1,2 bilhão) como boxeador, Tyson não economizou na compra de mansões, carros de luxo e tigres de estimação. Ele também devia US$ 9 milhões (R$28,5 milhões) em seu acordo de divórcio e US$ 13 milhões (R$ 41,3 milhões) para o imposto de renda. Ele chegou a declarar uma dívida de US$ 27 milhões (R$ 85 milhões).

Lawrence Taylor

Mau hábito para os gastos, dependência de drogas e escolhas de estilo de vida forçaram este membro do Hall da fama de futebol - que já chegou a valer mais de US$ 10 milhões (R$ 31,7 milhões)- a declarar falência em 2009 .

David James

O ex-goleiro da Inglaterra- que ganhou cerca de US$ 31,2 milhões (R$ 91,2 milhões) em sua carreira, declarou-se falido em 2014 por ficar endividado após um divórcio oneroso em 2005.