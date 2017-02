Adeus aos gramados Estrela na NBA, Ronaldinho indica aposentadoria: "Jogo de despedida"

Ronaldinho Gaúcho está decidido a não jogar mais futebol profissionalmente. As palavras ainda custam a cravar (como na entrevista do vídeo acima), mas o jogador deixou claro que a aposentadoria está iminente. Em Nova Orleans para acompanhar o All-Star Game da NBA, falou com a reportagem da TV Globo e do SporTV.com sobre o seu futuro e explicou que a ideia é entrar nos gramados novamente apenas para fazer o jogo de despedida.

Na verdade, um jogo só não. A intenção é fazer várias despedidas, com partidas pelos clubes que o craque atuou na carreira. A informação da aposentadoria e do planejamento para os jogos de despedida foi confirmada pela reportagem com pessoas próximas a Ronaldinho.

- Sem dúvida, é uma nova etapa. Surgiram alguns convites pra fazer três meses num clube, seis meses num outro. Mas ainda não é o que eu quero, acho que é nova etapa, ainda não defini se farei jogos de despedida, se vou fazer três meses em algum lugar pra encerrar, mas acredito que ficará mais pro jogo de despedida mesmo. Ainda não é definitivo, mas dentro de pouco vou tomar uma decisão, vou fazer 37 anos já mês que vem, a idade chega pra todo mundo, graças a Deus, então agora é tomar um novo rumo - disse Gaúcho, nesta sexta-feira à noite em Nova Orleans, durante o Jogos das Celebridades da NBA, com a participação de Oscar Schmidt.

Desde o início de fevereiro, Ronaldinho fechou contrato para ser embaixador do Barcelona pelo mundo, participando de eventos institucionais em vários países, como agora nos Estados Unidos. Por ter jogado a maior parte da carreira no clube catalão, o craque brasileiro deve ter uma de suas despedidas por lá.

- Recebi vários convites. Sei lá, ainda vamos sentar para programar, se vai ser um jogo de despedida em cada clube que joguei. Então, vai vir algo tão bacana pra encerrar bonito - afirmou.

Questionado se já está pensando na falta que vai sentir do futebol, Ronaldinho demonstrou que já está cansado da rotina de atleta profissional. Além disso, a busca por motivação é mais um fator que pesa em sua decisão.

- Um dia eu vou sentir falta. Hoje, depois de tantos anos, a rotina que é mais difícil, viagem todo final de semana, duas vezes por semana, treinamento todo dia, essa rotina que cansa. A falta de sonhos, objetivos, conforme a gente vai conquistando tudo que sonhou, buscar novos objetivos é muito complicado, então, isso tudo que vai pesando. Vamos ver aí o que vai fazer no futuro - explicou o meia-atacante.

Ronaldinho não joga desde 2015, quando teve breve passagem pelo Fluminense. Já em clima de despedida, ele deixou palavras de agradecimento aos torcedores que tanto o apoiaram durante a brilhante carreira.

- Só agradecer por tudo, o carinho em todo lugar do mundo que passo, sempre me tratam com respeito, muito carinho. Só quero agradecer, mesmo sem estar jogando eu recebo o mesmo carinho, então, isso que é o mais bonito.