SANTOS Estrangeiros são oferecidos ao Santos, mas Dorival rejeita e pede estrelas

Dois estrangeiros foram oferecidos ao Santos nos últimos dias -o meia-atacante, Nestor Camacho, do Guaraní, do Paraguai, e o meia Mauro Formica, do Newell's Old Boys. No entanto, a dupla já foi rejeitada pelo técnico Dorival Júnior. O treinador pede dois jogadores renomados que atuem entre o meio e o ataque.

Camacho agradou a diretoria santista. O meia paraguaio de 29 anos se destacou no título nacional do Guaraní ao marcar 18 gols em 43 jogos. Além disso, Camacho teve boa passagem pelo Avaí em 2015, quando chegou a balançar as redes contra o Santos na Vila Belmiro.

Entretanto, além da recusa de Dorival Júnior, o clube paraguaio pediu o valor da multa rescisória para liberar o jogador, cerca de US$ 1 milhão (R$ 3,2 milhões).

Já Formica tem 28 anos, é argentino naturalizado italiano, e tem bastante experiência no exterior. Ele defendeu o Blackburn, da Inglaterra, Palermo, da Itália, e Cruz Azul, do México. O meia agradou dirigentes pelo fato de ser experiente e aguerrido em campo.

Dorival Júnior, por sua vez, insiste em atletas mais renomados ou, pelo menos, mais conhecidos no futebol brasileiro. Marquinhos Gabriel, Cazares, Robinho, Bernard, Taison, Marinho e Clayton são os alvos do treinador santista. Mas a diretoria santista enfrenta dificuldades para chegar a um acordo financeiro com eles.

MARQUINHOS GABRIEL

A contratação do meia Marquinhos Gabriel, que se destacou sob o comando de Dorival Júnior no Santos em 2015 e se transferência para o Corinthians na temporada passada, é uma insistência do treinador santista. No entanto, a diretoria santista não está disposta a fazer muito esforço pelo jogador.

O motivo é que a cúpula alvinegra segue na bronca com Marquinhos Gabriel. Eles alegam que o jogador estava apalavrado com o clube, mas recuou na assinatura do contrato após receber uma proposta mais vantajosa financeiramente do arquirrival.

Nos bastidores da Vila Belmiro, dirigentes e pessoas influentes no clube alegam que o meia só pensa em disputar a Copa Libertadores da América e, por isso, aceitou o Corinthians no ano passado e agora pretende voltar ao Santos na próxima temporada. Em 2017, a equipe santista disputará a competição continental, enquanto os corintianos não se classificaram.