Seleção 'Estou pronto para mostrar que aprendi e superei o 7 a 1', diz Paulinho

Ele já é o volante com o maior número de gols com a camisa da seleção brasileira. Após balançar as redes na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no mês passado, Paulinho se isolou ainda mais na artilharia da posição. O jogador de 29 anos já contabiliza 11 gols. Neste ano, ele fez ainda três na goleada contra o Uruguai, por 4 a 1, em março, e outro contra o Equador, em agosto.

A antiga artilharia era dividida por volantes consagrados como Falcão, Alemão, Dunga, César Sampaio e Emerson. Cada um marcou sete vezes pela seleção.



Por causa dos seus gols e das suas atuações pelo time nacional, Paulinho voltou à elite do futebol mundial. Em agosto, ele trocou o inexpressivo Guangzhou Evergrande, da China, pelo Barcelona.

À reportagem, o jogador contou que Felipão o ajudou a deixar o futebol chinês e afirma estar orgulhoso por estar jogando em um dos principais clubes do mundo.



Paulinho disse que foi também vítima de racismo no início da carreira na Lituânia e acredita que o 7 a 1 na Copa de 2014 o deixou mais forte.



"Aquela derrota para a Alemanha me fez ser forte como nem imaginava que pudesse ser. Estou pronto para mostrar que aprendi com o 7 a 1 e que o superei", disse o volante do Barcelona.