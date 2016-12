UFC 'Estão dando cinturões falsos a pessoas que destruí, ironiza McGregor

Conor McGregor continua incorrigível. O irlandês foi premiado pelo canal de TV irlandês RTE como "Atleta do Ano" em 2016; ao ser apresentado como "campeão dos pesos-leves do UFC", o "Notório" parou para corrigir sua entrevistadora e afirmar que segue como campeão dos pesos-penas, mesmo após o Ultimate tê-lo destituído do cinturão e promovido José Aldo ao posto de campeão linear, enquanto Max Holloway conquistou o título interino no fim de semana passado.

- Não, não, espera aí, vamos dizer corretamente, o campeão peso-leve e peso-pena mundial do UFC. Não se importe com isso, ainda sou o campeão de dois pesos. Eles podem fazer o que quiser, podem tentar dar cinturões falsos a pessoas que eu já destruí. Assim, o campeão atual é um cara que nocauteei em 13s, o atual campeão interino é um cara que também destruí. Oficialmente, não me importo com o que ninguém diz, sou campeão de duas divisões e é isso aí - decretou McGregor.

O lutador refletiu sobre seu ano histórico, no qual se tornou o primeiro homem a deter simultaneamente os títulos de duas categorias diferentes, e lembrou também dos momentos difíceis que viveu, como a derrota para Nate Diaz em março e a morte do português João Carvalho em luta contra um de seus companheiros de treino, que ele testemunhou de perto. McGregor, porém, superou essas dificuldades e terminou o ano por cima, já de olho em um novo desafio, contra Floyd Mayweather Jr, maior nome do boxe e invicto com 49 vitórias.

- A gente desafia as probabilidades, continuamos subindo, elevamos o limite e continuamos superando ele. Isso me energiza, é uma vida bonita que levo, e sou muito focado e motivado. Posso ir conquistar a cena do boxe também agora. Essa é uma conversa muito séria que está acontecendo. Agora tem o pessoal do wrestling me ligando também, Hollywood tentando me contactar também. Tenho muitas opções. Consegui a licença para lutar boxe. De novo, seu último pay per view (de Mayweather) teve só 350 mil vendas. Sua última luta foi um fracasso, suas duas últimas lutas foram fiascos. Eu certamente não preciso dele, posso pegar um idiota local qualquer e ainda ganhar muito dinheiro. É nesse status que estou. É claro que a luta contra Floyd é a luta que o público quer ver, é o público que todos queremos fazer, mas veremos, essas coisas levam tempo.

Para encerrar, McGregor falou sobre a declaração de Dana White, presidente do UFC, de que ele ficaria 10 meses afastado do MMA devido ao nascimento de seu primeiro filho com a estilista Dee Devlin. O irlandês negou que vá ficar tanto tempo parado, mas reiterou que seu retorno depende de um encontro com os novos proprietários do UFC.



- Estou muito empolgado pela paternidade, empolgado e nervoso. Só estou nervoso e empolgado. Sobre a parada, não sei; vi que o Dana falou que eu tiraria 10 meses. Por que você está dizendo 10 meses? Primeiro disseram que o bebê nasceria em março, depois era maio. Não sei, estou pesando minhas opções. Mas estou esperando ainda aquela conversa, estou esperando eles virem aqui falar comigo, Ari, Patrick, os novos donos, da WME-IMG, os caras que compraram o UFCpor US$ 4,2 bilhões. Quero falar com eles e saber quais seus planos são, pois agora, não sei quais são os planos. Só sei que estão digitando num teclado, dizendo "Vamos pegar este cinturão, aquele, vamos fazer isso, aquilo"... Vocês não farão nada sem me contactar antes. Eu estou pronto para tudo. Eu disse que queria uma parada, mas me dê uma parada para as festas, só isso! Veremos o que acontece no futuro - concluiu Conor McGregor.