33 anos depois Corumbaense faz 2 a 1 no Novo

e levanta a taça do Estadual

O Corumbaense pôs fim ao jejum de 33 anos sem conquistar o título do Campeonato Sul-mato-grossense.

Neste domingo, o Carijó da Avenida venceu o Novo por 2 a 1, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, e garantiu seu segundo troféu do Estadual na história.

A equipe do técnico Douglas Ricardo entrou em campo precisando apenas de um empate para sair campeã. Fez mais. Com uma defesa sólida e preciso nas investidas ao ataque, foi superior ao clube de Campo Grande, que disputou sua primeira final na elite.

Os gols do Corumbaense foram marcados por Willian e Julio César (contra). Andrinho descontou para o Novo.

A conquista do Corumbaense premiou a regularidade da equipe. Em 16 partidas disputadas no Sul-mato-grossense, perdeu apenas uma.

O time campeão ainda se apoiou em uma trinca de jogadores decisivos, responsáveis por 16 dos 29 gols marcados no campeonato.

O artilheiro da equipe foi o camisa dez, Juninho, com sete gols. Já o atacante Willian anotou cinco tentos - três nos últimos três jogos -, enquanto o centroavante Kareca deixou sua marca em quatro oportunidades.

Agora, tanto o campeão, Corumbaense, quanto o vice, Novo, encerram suas atividades este ano. A chegada na final do Estadual 2017 leva os clubes à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D do ano que vem.

