Sul-mato-grossense Comercial faz 2 a 1 no Costa Rica

e volta a respirar na disputa

O Comercial voltou a vencer no Campeonato Sul-mato-grossense após três rodadas. Na tarde de hoje, no Estádio Morenão, o Colorado superou o Costa Rica por 2 a 1, diante de 309 torcedores.

Com a vitória, o time da Capital chega ao terceiro lugar do Grupo A, com 7 pontos. Já o Costa Rica é quinto colocado - fora do G-4 que classifica às quartas de final -, com 4 pontos somados.

A equipe do Comercial abriu o placar com Danielzinho, aos sete minutos do primeiro tempo. Roger ampliou para o Colorado aos 16 minutos da segunda etapa. Aos 27, Wellington fez o único gol do clube do interior.

Na próxima rodada, o Comercial enfrenta o Novo, sábado (4), às 15h, no Morenão. O Costa Rica visita Chapadão em Chapadão do Sul no domingo (5), em duelo marcado para 15h.

OPERÁRIO

Também na tarde de hoje, o Operário empatou em 2 a 2 com Chapadão, em Chapadão do Sul. O resultado mantém o Galo na liderança do Grupo A, com dez pontos, ao passo que Chapadão cai para o quarto lugar, com sete pontos.

Wilson e Rodrigo Grahl marcaram para o Operário. Robinho e Biro Love anotaram os gols do Chapadão.

O Operário enfrenta o União/ABC na próxima rodada, quarta-feira (8), às 20h15min, no Morenão. Já Chapadão recebe Costa Rica no domingo (5), às 15h, em Chapadão do Sul.