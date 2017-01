SUL-MATO-GROSSENSE Clubes apostam em técnicos de fora do Estado para temporada 2017

Às vésperas do Campeonato Sul-mato-grossense 2017, nove equipes definiram suas comissões técnicas, sendo que seis adotaram uma prática não muito comum em outras edições do torneio: a contratação de técnicos que nunca atuaram no futebol local. As escolhas foram feitas em alguns casos por opção das próprias diretorias que resolveram apostar em um trabalho inovador.

É o caso do Comercial. A novidade na temporada será Márcio Bittencourt, 52 anos, que comandou o Corinthians em 2005. Recém-chegado na Capital, o técnico encara a disputa do Sul-mato-grossense como uma oportunidade profissional. “É um desafio, é um desafio estar em um novo lugar. Só tinha trabalhado no eixo Rio-São Paulo”, diz o treinador.

Conforme o gestor de futebol do Colorado, Paulo Telles, a escolha por Bittencourt veio dentro da nova filosofia de trabalho do clube. “Escolhemos um nome de fora e que se encaixa no perfil de projeto que estamos trabalhando. Queremos a ascensão nacional”, explica Telles.

Natural de São José dos Campos (SP), Márcio Bittencourt dirigiu o Corinthians, em 2005, quando substituiu o argentino Daniel Passarelli. Após 23 jogos, porém, ele deu lugar ao técnico Antônio Lopes, que carimbou o título Brasileiro naquele ano. A última equipe de Bittencourt foi o Água Santa, no Paulistão 2016.

No comando do Operário, a escolha foi por Carlos Rabello. Com passagens por vários clubes do interior paulista, o novo comandante chega com a responsabilidade de encerrar um jejum de 20 anos sem título do Galo. Por este motivo, Rabello teve o nome escolhido em consenso pela diretoria alvinegra.

O gerente de futebol André Chita explica que alguns outros nomes, inclusive com passagem pelo futebol local chegaram a ser cogitados para dirigir a equipe em 2017. A experiência, porém, pesou em favor de Rabello. “É conhecido do mercado brasileiro. Ajudou também na formação do elenco”, diz o gerente de futebol.

Além de Márcio Bittencourt e Carlos Rabello, outros quatro treinadores são estreantes no Sul-mato-grossense: Márcio Máximo (pela equipe do Costa Rica); Rony Aguilar (Naviraiense); Robert da Silva (União/ABC de Campo Grande); e Emanuel Sacramento (Sete de Dourados). Três equipes seguem sem técnicos definidos para a temporada: Águia Negra de Rio Brilhante; Ivinhema; e Serc de Chapadão do Sul.