NOVO E OPERÁRIO Equipes de MS embarcam para disputar a Copa São Paulo de Juniores

A 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje e Mato Grosso do Sul será representado por Novoperário e Operário, campeão e vice do Estadual Sub-19 em 2016, respectivamente, e que embarcaram ontem para o estado vizinho. Como o título ainda é um objetivo distante, os clubes locais querem aproveitar a competição para testar jovens atletas capazes de compor o elenco profissional no Campeonato Sul-mato-grossense e usufruir da visibilidade nacional para negociar atletas.

O Novo estreia amanhã na “Copinha”, como é conhecido o torneio, contra o Atlético Mineiro, pelo grupo 4, sediado em Novo Horizonte-SP. O jogo será às 20h (MS), no Estádio “Jorjão”.

De acordo com o presidente do clube, Américo Ferreira, o técnico Mauro Marino, que comanda a base e o profissional, pretende usar até sete jogadores do grupo Sub-19 no Estadual 2017, a partir do dia 28 deste mês. Por outro lado, o mandatário expõe que a equipe está aberta a negociar atletas com destaque no torneio . “Temos esse objetivo de formar jogadores e comercializar. Essa é a única forma de sobreviver no atual modelo do futebol sul-mato-grossense”.

O Operário, por sua vez, está no grupo 17 da Copinha, e estreia na quarta-feira, diante do Taubaté — representante da cidade-sede da chave. O duelo está marcado para 15h45min, no Estádio “Joaquinzão”.

O presidente operariano, Estevão Petrallás, não fala em valores, mas crê que “um jogador bem negociado pode ajudar bastante o lado financeiro do clube, que é dono de 70% dos atletas do Sub-19”. Segundo o mandatário, seis jogadores do elenco inscrito na Copinha, comandado por Paulo Resende, interessam ao técnico Carlos Rabello para compor o plantel profissional no Estadual 2017.

RODADA

O Palmeiras é o primeiro grande a estrear pela Copa São Paulo este ano. Em busca de seu primeiro título, o Alviverde enfrenta o Paranoá-DF, hoje, às 20h, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, pelo grupo 7 da competição.