Esporte Equipe mira o Santos e mais de R$ 3 milhões em disputa no duelo

O Flamengo não tem mais chances de título. Ao Santos, a missão é quase impossível. Com o Campeonato Brasileiro praticamente definido, o duelo do próximo domingo no Maracanã entre as equipes ainda tem, sim, seu valor. No caso, mais de R$ 3 milhões.

O valor é referente a premiação estipulada pela CBF de acordo com a colocação dos times na classificação. O vice-colocado, por exemplo, receberá R$ 10,7 milhões. Já o terceiro, R$ 7,3 milhões. O campeão embolsa R$ 17 milhões.

"Logicamente que estamos frustrados, mas passamos a ter o objetivo secundário, que é a disputa do vice-campeonato. É um confronto direto. Temos que nos recuperar para estarmos preparados para o jogo da semana que vem", disse o técnico rubro-negro Zé Ricardo.

Para o Santos ficar com o título terá que vencer suas duas partidas - Flamengo fora e América-MG em casa -e precisará torcer para que o Palmeiras perca contra a Chapecoense (casa) e o Vitória (fora).

Atualmente o Santos está em segundo lugar, com 68 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a terceira posição, com 67.

No total de premiações, a CBF desembolsará R$ 60 milhões.