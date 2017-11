Libertadores Empate em casa deixa São Paulo

com 16,4% de chance de Libertadores

Com o risco de rebaixamento bem reduzido pela recuperação nas últimas rodadas, o São Paulo ainda não fala abertamente em buscar uma vaga na Copa Libertadores, mas pode sonhar com a possibilidade, principalmente se Grêmio e Flamengo foram campeões das competições sul-americanas. Após o empate por 2 a 2 contra a Chapecoense, o time paulista ficou com 16,4% de chances de se classificar para o torneio, segundo cálculos do site "Chance de Gol".

A estatística, especificada como probabilidade absoluta, leva em conta o cruzamento de estimativas para o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Caso Grêmio e Flamengo sejam campeões nos torneios da Conmebol, mais duas vagas serão abertas e a Série A pode ver a formação de um G-9. O time gaúcho disputa a decisão da Libertadores contra o Lanús e o Flamengo está na semifinal da Sul-Americana.



Em caso de derrotas brasileiras, a situação do São Paulo pelo objetivo fica bem complicada. Atualmente na 11ª colocação com 44 pontos, o clube paulista tem apenas 1% de terminar o Campeonato Brasileiro entre os seis primeiros colocados. Vale lembrar, porém, que o Cruzeiro está classificado para a Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil, e atualmente a Série A tem um G-7.



Neste cenário sem títulos brasileiros internacionais, Botafogo (51), Flamengo (50) e Vasco (48) esboçam um "mini Campeonato Carioca". Com Corinthians já garantido e Grêmio, Santos e Palmeiras muito próximos da confirmação, sobrariam duas vagas a serem preenchidas, com os três rivais em melhor situação. Atlético-MG e Bahia, com 45 pontos, também estão na disputa.



Apesar da dificuldade neste objetivo, um fator pode favorecer o São Paulo: os confrontos diretos contra Vasco, na próxima rodada, no Rio de Janeiro, e diante do Botafogo, na 36ª, no Pacaembu. O time ainda enfrentará Grêmio e Coritiba, fora de casa, e fechará a campanha contra o Bahia no Morumbi.



O risco de rebaixamento para o São Paulo, porém, é bem reduzido. Apesar de trabalhar com o número de 47 pontos por segurança, o site "Chance de Gol" diz que a possibilidade de queda do clube é de apenas 0,1%.