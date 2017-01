UFC Em vídeo de bastidores, Amanda Nunes diz: "Ronda agora vai se aposentar"

O UFC divulgou nesta última terça-feira um vídeo com bastidores do card 207, e imagens inéditas do evento realizado no dia 30 de dezembro, em Las Vegas. Nele, a brasileira Amanda Nunes aparece comemorando muito a vitória irretocável diante de Ronda Rousey, quando a nocauteou em 48 segundos de luta. A primeira defesa do cinturão dos galos terminava com um triunfo da “Leoa”, que na saída para os vestiários após a luta comemorava com provocações à rival.

- Está terminado para Ronda Rousey! Ronda Rousey agora vai se aposentar! - gritou Amanda Nunes.

No mesmo vídeo ainda aparecem as reações das famílias das duas lutadoras, além de suas equipes. Do lado da americana, surpresa com o resultado, e do lado da brasileira muita festa.

A filmagem nos bastidores também capturou a emoção do agora novo campeão dos galos, Cody Garbrandt, que venceu Dominick Cruz. Ele se emocionou ao lado do menino Maddux Maple, de apenas 10 anos, que se inspirou no lutador para travar uma batalha contra a leucemia.

No vídeo ainda aparece o recém-aposentado Urijah Faber, muito emocionado com a vitória de Garbrandt, seu companheiro de equipe na Alpha Male. Com os olhos cheios de lágrimas, ele falou sobre o amigo.

- O cara é um atleta especial e um cara especial. Então, isso significa muito.