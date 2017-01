JOGO-TREINO Em segundo teste de Ceni, São Paulo goleia time de Amoroso

O São Paulo teve neste domingo o seu segundo teste com Rogério Ceni no comando. A equipe disputou um jogo-treino na IMG Academy em Bradenton (EUA) contra o Boca Raton FC, time que tem como jogador e embaixador o atacante Amoroso. A partida terminou com goleada tricolor por 9 a 2.

Os gols do São Paulo no duelo foram marcados por Wesley, Chaves (duas vezes), Luiz Araújo, Buffarini, Gilberto, Shaylon, Neilton, João Schmidt e Cueva.

O São Paulo iniciou a partida com: Sidão; Maicon, Breno e Rodrigo Caio; Bruno, Araruna, Thago Mendes e Buffarini; Wesley, Chavez e Luiz Araújo.

A equipe saiu na frente, mas tomou a virada antes dos 34 minutos. Porém, conseguiu ir para o intervalo vencendo por 4 a 2.

No segundo tempo, Rogério mudou todo o time, que teve a seguinte a formação: Denis; Foguete, Lugano, Lucão e Junior Tavares; Wellington, João Schmidt, Cueva e Shaylon; Neilton e Gilberto.

Na última quinta-feira, o São Paulo já havia goleado o Sarasota FC, um time amador dos Estados Unidos, por 9 a 1.

Na próxima quinta-feira, o São Paulo fará a sua estreia na Florida Cup contra o vencedor do duelo entre River Plate (ARG) e Millonarios, que será realizado neste domingo.