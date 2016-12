Paratletas Em noite de homenagens, Silvânia e Petrúcio são eleitos melhores do ano

Foi um ano de glórias. Uma festa na noite desta quarta-feira, então, serviu para celebrar as vitórias do ciclo mais importante da história do esporte paralímpico brasileiro. Em meio às 72 medalhas conquistadas nos Jogos do Rio, dois nomes do atletismo foram escolhidos através do voto popular como os melhores de 2016. No palco do Vivo Rio, na Zona Sul Carioca, Silvânia Costa, ouro no salto em distância e que está grávida de quatro meses, e Petrúcio Ferreira, dono de três medalhas na Paralimpíada, foram coroados como os melhores da temporada.

Além das premiações, a festa, apresentada pelo ator Paulinho Vilhena e pela jornalista Joanna de Assis, foi marcada por homenagens. A primeira, à Chapecoense. O escudo do time catarinense apareceu no telão e o público prestou um minuto de silêncio - uma forma de lembrar das 71 vítimas da queda do avião da LaMia na semana passada.

Protagonista de um dos momentos mais emblemáticos dos Jogos, Márcia Malsar recebeu um prêmio surpresa na noite desta quarta. A ex-atleta, que caiu enquanto carregava a tocha na Cerimônia de Abertura da Paralimpíada, no Maracanã, recebeu uma réplica do símbolo. À época, a primeira medalhista de ouro do atletismo brasileiro, ficou sem a tocha. Algo remediado na festa.

Silvânia foi a grande surpresa da noite. Quando chegou ao Vivo Rio, nem mesmo os membros do Comitê Paralímpico Brasileiro sabiam da gravidez. Com 61% dos votos, a saltadora conquistou o prêmio de melhor do ano pela segunda vez seguida. Natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a saltadora, recordista mundial da classe T11, confirmou o favoritismo e conquistou o ouro no salto em distância. Silvânia tem a Doença de Stargardt, que causa uma perda progressiva de visão. A lançadora Shirlene Coelho e a jogadora de bocha Evani Calado eram as outras concorrentes.

- Essa noite é maravilhosa. Vai ficar guardada para sempre no meu coração. O ano de 2016, eu encerro com todos os meus sonhos realizados. Eu consegui bater recordes, fui campeã mundial e nos Jogos de 2016. E, agora, mais um prêmio - afirmou.