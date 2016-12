PRÉ-TEMPORADA Em meio a debandada, Corinthians também pode desistir da Florida Cup

O Flamengo desistiu de disputar, o Atlético-MG enviará um time alternativo e o Internacional também cogita não viajar aos Estados Unidos. O movimento em torno da Florida Cup também pode atingir o Corinthians, que analisa e pode confirmar a desistência do torneio de pré-temporada.

Nos últimos dias, jogadores e funcionários corintianos foram avisados pela direção do clube de que a viagem para Orlando poderia não ocorrer. Nesse momento, todos no departamento de futebol aguardam por uma posição oficial do presidente Roberto de Andrade em relação a desistir ou ratificar a participação.

A preparação do elenco no CT Joaquim Grava seria, inclusive, um desejo do treinador Oswaldo de Oliveira já repassado ao gerente de futebol Alessandro e ao próprio Roberto. Na avaliação da comissão técnica, o calendário ficou curto em razão do adiamento da rodada final do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia que envolveu a Chapecoense.

Entretanto, nos últimos dias, Alessandro reorganizou o cronograma, antecipou férias de alguns funcionários e reafirmou a participação do Corinthians na Florida Cup. Mesmo assim, a viagem aos Estados Unidos enfrenta resistência.

Em caso de abrir mão da viagem, o Corinthians deverá arcar com o pagamento de multa aos organizadores. Vale lembrar que, conforme mostrou o UOL Esporte, só os corintianos e atleticanos recebem uma ajuda de custo da organização, o que praticamente corresponde à despesa com a viagem.

O departamento de marketing do Corinthians, por outro lado, é favorável à participação na Florida Cup e desenvolveu projetos nos últimos meses voltados para a viagem aos Estados Unidos. Os corintianos são vistos pelo torneio como parceiros importantes e são os únicos a terem jogado a competição nos últimos dois anos.

De acordo com o cronograma ainda vigente, o Corinthians se reapresenta das férias no dia 7 de janeiro e embarca para Orlando em voo direto no dia 11 de janeiro. A volta a São Paulo seria no dia 22. Fora da Copa Libertadores, o time só estreia em 2017 no dia 5 de fevereiro.