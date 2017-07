Copa do Brasil Em jogo polêmico, Flamengo perde na Vila Belmiro, mas elimina o Santos

O Flamengo perdeu o jogo para o Santos por 4 a 2 nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, mas se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Como venceu a partida de ida das quartas de final por 2 a 0 no mês passado, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, o time carioca avançou por ter feito mais gols fora de casa.

Os gols da equipe santista foram marcados por Copete (duas vezes), Bruno Henrique e Victor Ferraz. Guerrero e Berrío marcaram para o Flamengo.



Além de muitos gols, o duelo entre Santos e Flamengo foi cercado de polêmica, principalmente por uma confusão causada pela arbitragem. Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti para a equipe santista em cima de Bruno Henrique, quando o duelo estava empatado em um gol, mas recuou após conversa com o quarto árbitro e marcou escanteio.



A partida também teve gol anulado do Flamengo e discussões entre Guerrero e os defensores do Santos.



Classificado, o Flamengo realizará o clássico carioca contra o Botafogo, que despachou o Atlético-MG, na semifinal. Após o duelo na Copa do Brasil, Santos e Flamengo voltam a campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A equipe santista encara o Grêmio, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Grêmio. Já o time carioca visita o Corinthians, na Arena Corinthians.



Mesmo com ampla vantagem no duelo, o Flamengo foi para cima do Santos no começo do jogo e abriu o placar aos 9min. Após lançamento de Diego, Berrío aproveitou um buraco no lado esquerdo da defesa e tocou no canto direito na saída de Vanderlei.



O empate santista saiu aos 33min, quando o time da casa já estava melhor na partida. Bruno Henrique foi lançado na esquerda, deu um corte para o lado e, de fora da área, emendou belo chute no ângulo esquerdo.



Antes do intervalo, vieram as duas polêmicas, com o pênalti para o Santos que foi revertido pelo juiz e um gol anulado do Flamengo, marcado por Réver.



Na etapa final, Guerrero recolocou o Flamengo em vantagem ao marcar a 1min. Mas o Santos conseguiu a virada com gols de Copete e Victor Ferraz antes mesmo dos 10min.



A Vila Belmiro se "incendiou", já que o Santos precisava de mais dois gols para se classificar. Mas o time paulista pouco produziu para assustar a defesa do Flamengo. E no fim ainda conseguiu mais um gol, marcado por Copete, de cabeça, após cruzamento de Jean Mota.