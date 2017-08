2 a 0 Em jogo com homenagens e gol

polêmico, Barcelona vence na estreia

O Barcelona venceu o Betis por 2 a 0 neste domingo (20), no Camp Nou, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. No entanto, tudo que houve de mais relevante não esteve nas quatro linhas. Três dias depois de um atentado na Catalunha e menos de um mês após a saída de Neymar, que trocou o time espanhol pelo Paris Saint-Germain, o que se viu foi um jogo marcado por ausências.

Foi ausência o sentimento dos momentos que precederam a partida, por exemplo. Houve uma série de homenagens às vítimas do atentado que ocorreu nas ramblas de Barcelona, com direito a vídeo no telão do Camp Nou e emoção no minuto de silêncio.

Também foi assim para quem viu o Barcelona em campo. Sem Neymar, o técnico Ernesto Valverde também não pôde contar com Iniesta e Suárez, ambos machucados. O brasileiro Paulinho, um dos reforços para esta temporada, também não pôde estrear. Até o zagueiro Piqué, referência no elenco catalão, ficou no banco de reservas -vinha reclamando de dores musculares.

Até o primeiro gol do Barcelona foi marcado pela ausência. Afinal, Messi tocou ou não na bola cruzada por Deulofeu? O camisa 10 estava no lance, mas participou efetivamente? O perfil oficial do Barcelona na rede social Twitter atribuiu o tento ao argentino, mas o site da Liga Espanhola disse que foi contra.