Campeonato Brasileiro Em clássico, Vasco bate Flu com gol nos acréscimos de Nenê O clássico também foi pautado por provocações da torcida vascaína

Vasco e Fluminense não se enfrentavam em São Januário desde 2005. O reencontro foi melhor para os donos da casa, que venceram o rival por 3 a 2, neste sábado (27), e também superaram um imprevisto antes do jogo do Campeonato Brasileiro -o ônibus que levava o elenco cruz-maltino quebrou e obrigou a equipe a ir de táxi para o seu próprio estádio.

Luis Fabiano, Manga Escobar e Nenê (nos acréscimos) marcaram para os anfitriões. Henrique Dourado marcou duas vezes de pênalti para o Tricolor, que chegou a ficar em vantagem no placar.

O clássico também foi pautado por provocações da torcida vascaína, a maioria relacionada ao rebaixamento tricolor para a Série C em 1998.

O clássico não acontecia em São Januário desde o dia 13 de novembro de 2005. Na ocasião, o Vasco venceu com dois gols de Romário. No histórico de 2017, o Fluminense venceu os dois primeiros encontros com o rival por 3 a 0 cada.

Na quarta rodada do campeonato, o Vasco vai enfrentar o Grêmio, no domingo (4), às 16h, em Porto Alegre. O Fluminense joga contra o Vitória, no sábado (3), ás 21h, no Maracanã.

VASCO

Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão, Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu (Nenê), Mateus Vital (Muriqui) e Kelvin (Escobar); Luis Fabiano

T.: Milton Mendes

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Lucas, Nogueira, Henrique e Léo; Douglas (Marcos Junior), Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa (Marquinho); Richarlison (Maranhão) e Henrique Dourado

T.: Abel Braga

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Alex Ang. Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (ambos de SP)

Público/Renda: 20.442 pessoas/R$ 700.560

Cartões amarelos: Luis Fabiano, Jean (Vasco); Douglas, Marquinho (Fluminense)

Gols: Luis Fabiano, aos 25 minutos do primeiro tempo, Manga Escobar aos 29 do segundo, e Nenê aos 47 (Vasco); Henrique Dourado, aos 13 e aos 19 minutos do segundo tempo (Fluminense)