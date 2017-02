Estadual Em 2ª vitória, Operário supera o

Novo de virada e lidera campeonato

O Operário somou mais três pontos nessa segunda rodada do Campeonato Estadual depois de vencer o Novo por 3 a 1, no Morenão, em Campo Grande. O time lidera o campeonato e coloca pressão contra o Novo, que até agora não venceu na competição.

O Novo abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça de Michel. O Operário não deixou barato e iniciou a recuperação com dois gols em seguida. Rodrigo Gral empatou em cobrança de falta, aos 16 minutos. A virada veio com Igor.

No segundo tempo a superioridade do Galo ficou ainda mais clara quando Michel marcou, desta vez aos 35 minutos.

Com a vitória, Operário lidera o campeonato sul-mato-grossense. No próximo domingo o time encara o Costa Rica fora de casa. O Novo vai receber a Serc de Chapadão e tentará, no Morenão, a primeira vitória na competição.