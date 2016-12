Mercado da bola Eduardo Baptista deixará a Ponte Preta para assumir o Palmeiras

O técnico Eduardo Baptista, da Ponte Preta, já tem tudo certo para comandar o Palmeiras e ser o substituto de Cuca, que deixou o clube alviverde nesta semana.

O anúncio oficial da sua saída da Ponte Preta será feito em coletiva nesta sexta-feira (2), no estádio Moisés Lucarelli, às 10h (de Brasília).

O Palmeiras ainda não confirmou o

certo com o treinador, mas o técnico já disse a pessoas próximas que estaria deixando o clube campineiro para assumir o comando do time alviverde.

O presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, o diretor de futebol Hélio Kazuo e o gerente de futebol Gustavo Bueno também farão parte da coletiva de despedida de Eduardo Baptista.

O treinador tem contrato com a Ponte Preta até o fim de 2017. O vínculo foi renovado em setembro, depois que o treinador recusou um convite para comandar o Corinthians.

Filho do também técnico Nelsinho Baptista, ele já trabalhou no Sport, onde conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, em 2014, no Fluminense e está na Ponte Preta desde abril, após a saída de Alexandre Gallo. Ele começou a carreira como preparador físico, em 1998.