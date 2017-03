A UMA SEMANA "É mais rápida": Palmeiras já ensaia os goleiros com a bola da Libertadores

A uma semana da estreia na Taça Libertadores, contra o Atlético Tucumán, dia 8, às 21h45, na Argentina, o elenco do Palmeiras começou a trabalhar com a bola do torneio continental. Mas nem todos. Os primeiros jogadores que tiveram contato com o material foram os goleiros, no treinamento de terça-feira à tarde, na Academia de Futebol.

Como a equipe tem compromisso pelo Campeonato Paulista nesta sexta-feira, diante do RB Brasil, às 21h05, em Campinas, os trabalhos ainda são mistos. Apenas alguns exercícios foram feitos com o material da competição sul-americana, como explicou o preparador de goleiros Oscar Rodriguez ao GloboEsporte.com.

– Introduzimos em alguns exercícios, iniciamos para que a adaptação seja a mais rápida possível. Mas a prioridade neste momento é esse compromisso de sexta-feira. Estamos muito focados – disse o membro da comissão técnica, ao explicar as diferenças principais entre as duas bolas (da Libertadores e do Paulistão).

– São pequenos detalhes, com os quais a gente procura se adaptar. A bola da Libertadores é mais pesada do que a do Campeonato Paulista. É mais confiável, mas também é mais rápida.

Além de Fernando Prass, dono da posição, também ensaiaram com a bola o reserva imediato, Jailson, e os outros dois goleiros do elenco, Vinícius Silvestre e Daniel Fuzato. Apenas o último não deverá ser inscrito no torneio mata-mata.

Segundo o regulamento da Conmebol, a lista final de 30 jogadores para a fase de grupos da Libertadores precisa ser enviada até 48 horas antes da primeira partida da equipe – até segunda-feira à noite, portanto. Até o momento, o único nome na relação é o do atacante colombiano Miguel Borja.