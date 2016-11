Saúde É focado e disciplinado? Programas de treinos à distância podem funcionar

Você não tem condições financeiras de ter um personal trainer à disposição ou não tem hora certa para treinar, mas é uma pessoa dedicada e está disposta a buscar seus objetivos? Então as planilhas de treino à distância podem ser uma boa saída para te ajudar a manter uma rotina de treinos com um objetivo em foco.



Claro que nem todas as pessoas conseguem ou têm disciplina para seguir um plano sem a presença do professor, e isso nem deve ser feito o tempo todo. O ideal seria que todos pudessem ter um personal orientando o tempo todo, corrigindo as posturas, programando o tempo de intervalo, fazendo ajustes necessários e observando em tempo real as dificuldades e os avanços do aluno.

Mas, de volta à realidade, se você é uma dessas pessoas que está disposta a encarar uma rotina de treinos direcionada para seus objetivos e condição física, uma boa planilha pode te levar à performance desejada desde que algumas regras sejam observadas. Veja quais:

1- Fazer uma avaliação física do seu estado atual

2- Ter um encontro presencial com o professor que vai prescrever o treino

3- Ter um ou dois objetivos claros que devem ser focados durante 6-8 semanas

4- Expor suas dificuldades e suas limitações

5- Anotar suas dificuldades e passar isso para seu professor

6- Seguir o que foi programado para você respeitando os intervalos e as cargas

7- Não fazer ajustes por conta própria

8- Não pular os exercícios que você não gosta

9- Reavaliar com seu treinador a cada 3-4 semanas



Como você já sabe, o sucesso não depende só do treino. Sono e alimentação completam os elementos para uma rotina de sucesso. Não faça rotinas de outras pessoas. Preste atenção nos sinais que seu corpo te dá e colha os frutos da sua dedicação. Não há vitória sem luta Bom treino!