2 a 0 Dupla funciona e São Paulo vence o Palmeiras no Morumbi

Há 15 anos, a história se repete. No Morumbi, o São Paulo desconhece o que é perder para o Palmeiras. Neste sábado (27), no primeiro clássico paulista neste Campeonato Brasileiro, o time tricolor fez 2 a 0 no rival, com gols de Pratto e Luiz Araújo, ambos no 2º tempo.

Além de emendar o segundo triunfo seguido no torneio, o São Paulo mantém a longa rotina sem revezes para a equipe alviverde em seu estádio -a última derrota ocorreu em março de 2002.

Já o Palmeiras, atual campeão nacional, soma apenas três pontos em três rodadas.

Na próxima rodada, após dois jogos seguidos em casa, o São Paulo irá até Campinas encarar a Ponte Preta, no domingo (4). Já o Palmeiras pegará o Atlético-MG, no Allianz Parque, no mesmo dia.

Os dois técnicos usaram formações táticas similares para o clássico, mas com propostas de jogo diferentes para o primeiro tempo.

Rogério Ceni repetiu o esquema com três zagueiros que usara na derrota para o Cruzeiro, em sua estreia no Brasileiro, com Maicon, Rodrigo Caio e Lucão. O atacante Marcinho virou ala pela direita. Na frente, ele esperava que a criatividade de Cueva e o oportunismo de Pratto complementassem a velocidade de Luiz Araújo.

Apenas o terceiro elemento do ataque deu retorno imediato. Araújo levou perigo pela esquerda e deu muito trabalho para Yerry Mina na marcação. Mas a bola quase não chegou em Pratto.

Sem ocupar o meio de campo, o São Paulo tinha pressa para atacar pelos dados. A lucidez de Cueva na armação, mais uma vez, não apareceu.

O Palmeiras poupou Edu Dracena e Zé Roberto e também veio com três zagueiros, com Felipe Melo recuado para que Mina e Juninho se posicionassem pelos lados.

Cuca preencheu o meio com cinco homens e teve domínio da posse de bola. Cadenciava o jogo, mas com baixa efetividade na frente.

As principais jogadas vieram pelo lado direito, com o lateral Mayke, estreante da noite, recebendo o apoio de Jean ou Willian.

Parecia um esquema mais propício para um centroavante, mas o camisa 9 alviverde, Miguel Borja, ficou como opção no banco de reservas.

Pouca coisa havia mudado no ritmo da partida para o segundo tempo até que, aos 16 minutos, Pratto recebeu passe preciso de Marcinho nas costas da zaga e bateu cruzado, entre a trave e o pé esquerdo de Fernando Prass, que estava mal posicionado.

Cuca reagiu imediatamente ao gol do São Paulo, colocando Keno no lugar de Guerra. Na sequência, Jean foi agarrado por Jucilei na área, pênalti. O próprio Jean bateu a penalidade, mas chutou para fora, desperdiçando a chance de empatar no Morumbi.

O Palmeiras, mesmo com a entrada de Borja, não reagiu. O São Paulo, então, usou os contra-ataques e ampliou com Luiz Araújo, aos 38, após assistência de Pratto.

SÃO PAULO

Renan Ribeiro; Lucão, Maicon e Rodrigo Caio; Jucilei e Cícero; Marcinho, Cueva (Thomaz) e Junior Tavares; Luiz Araújo (Chávez) e Lucas Pratto (Éder Militão).

T.: Rogério Ceni

PALMEIRAS

Fernando Prass; Yerry Mina, Felipe Melo (Borja) e Juninho; Mayke, Jean, Tchê Tchê, Alejandro Guerra (Keno) e Michel Bastos; Willian (Róger Guedes) e Dudu.

T.: Cuca

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Elio Nepomuceno de Andrade Júnior e Rafael da Silva Alves (ambos de RS)

Público/Renda: 33.288 pagantes/R$ 850. 581,00

Cartões Amarelos: Rodrigo Caio, Sidão, Jucilei e Thomaz (São Paulo); Mina (Palmeiras)

Gol: Pratto (SAO), aos 16 minutos do segundo tempo, e Luiz Araújo (SAO), aos 38 minutos do segundo tempo.