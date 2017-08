ORGULHO Dupla brasileira é campeã mundial de vôlei de praia na Áustria O Campeonato Mundial é o principal torneio da temporada

A dupla brasileira Evandro e André Stein conquistou hoje (6) a medalha de ouro do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia por 2 sets a 0, ao vencer os austríacos Clemens Depper e Alexander Horst. A decisão foi em Viena, na Áustria.

Foi o sétimo título do vôlei brasileiro no torneio. O Brasil fechou o primeiro set por 23 a 21 e o segundo por 22 a 20.

Na semifinal, Evandro e André haviam vencido a equipe holandesa por 2 sets a 0.



O Campeonato Mundial é o principal torneio da temporada, com premiação total de US$ 1 milhão e 1.600 pontos aos campeões no ranking geral. O Brasil é o maior vencedor da competição bienal, tendo conquistado seis títulos entre os homens e cinco entre as mulheres.



A medalha de bronze ficou com os russos Krasilnikov/Liamin, que venceram os holandeses Varenhorst/Van Garderen.