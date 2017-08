verdão x tricolor Dudu vai a campo e aumenta

mistério do Palmeiras para clássico

A novidade do treino do Palmeiras na tarde desta sexta-feira (25) foi a participação de Dudu. A presença do camisa 7 no jogo de domingo (27) contra o São Paulo, no entanto, ainda é incerta.

Essa foi a primeira vez em que o atleta foi a campo desde o jogo contra o Barcelona do Equador, no dia 9 de agosto, quando teve uma lesão na coxa. Até por isso, seu desempenho no rachão foi limitado. Ele não deu os tradicionais piques que marcam seu estilo de jogo e pouco tocou na bola.

Inicialmente, a previsão era de que o capitão ficaria em tratamento até a primeira semana de setembro. Se voltar neste domingo, estaria antecipando o prazo em mais de 10 dias.

Durante toda a semana de treinos na Academia de Futebol, o departamento médico tratava a participação de Dudu como quase impossível. Cuca citou em coletiva de imprensa que o atacante chegou até a chorar ao falar sobre a chance de atuar no clássico.

Vale ressaltar que o treinador trabalhou a sua equipe titular nesta sexta enquanto a imprensa esperava do lado de fora da Academia e manteve o mistério sobre quem seria escalado.

Quando os jornalistas entraram, todos os atletas participavam do rachão, com exceção de Yerri Mina, que se recupera de uma operação no pé na Colômbia, e Jaílson, que está afastado até que se recupere de um rompimento de tendão na região do quadril.

O provável Palmeiras para o jogo deste domingo tem a seguinte formação: Prass; Jean, Luan, Dracena e Michel Bastos; Thiago Santos, Moisés e Guerra; Roger Guédes, Keno e Borja (Willian).