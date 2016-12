JUDÔ Duas sul-mato-grossenses representam MS em Grand Slam

O Brasil será representando por 18 judocas no Grand Slam de Tóquio. Além de Camila Gebara, a equipe terá a sul-mato-grossense, Larissa Farias, que mora no Rio de Janeiro há três anos. Atleta do Instituto Reação, ela vai defender a seleção na categoria ligeiro (- 48kg).

“É um sonho estar aqui. Me sinto muito bem fisicamente e tecnicamente, sei que evolui muito esse ano, por isso estou tendo estas oportunidades”, disse a judoca natural de Ladário.

Esta será a segunda competição internacional de Larissa competindo pela categoria Sênior - acima de 20 anos. A primeira foi no Aberto Europeu de Glasgow, em outubro, quando ficou em quinto lugar na classificação geral do torneio. “Será realizar um sonho subir no pódio neste Grand Slam, que é a competição considerada mais forte do ano”.