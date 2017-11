Futebol Dourado passa Jô na artilharia após quebrar maior jejum de gols no Fluminense

Ao fim do empate entre Fluminense e Coritiba, o atacante Henrique Dourado estava tão chateado que nem deve ter se dado conta de que encerrou seu maior jejum de gols com a camisa do Flu este ano.

Com o gol de cabeça marcado ante o Coritiba, o camisa 9 colocou fim a uma sequência de quatro jogos sem balançar a rede, sua pior marca na temporada. A última vez que tinha "ceifado" havia sido no dia 18 de outubro, quando o Fluminense bateu o São Paulo por 3 a 1.



Antes de enfrentar essa seca nos dois jogos contra o Flamengo, diante do Bahia e no Clássico Vovô, o Ceifador somava três períodos de três partidas sem marcar. Com o gol na quinta-feira (9), Dourado, de quebra, se isolou mais uma vez na artilharia do Brasileiro [17 gols].



"O Dourado tem trabalhado muito. Ele procura sempre ajudar muito a equipe, é o jogador do desafogo", elogiou Abel.



Apesar dessa vitória pessoal, o centroavante levou o cartão amarelo e desfalca o Fluminense contra o Cruzeiro, domingo (12), 19h, no Mineirão. Sem sua principal referência, Abel deverá optar por Pedro.



"Saio triste daqui, mas nossa profissão é dinâmica, temos de pensar no Cruzeiro", disse Henrique.

"Vai ser um jogo complicado contra o Cruzeiro, mas vamos buscar o nosso melhor", afirmou.



O treinador também não poderá contar com Sornoza, também suspenso por cartão. O time se reapresenta nesta sexta e inicia os trabalhos de olho no jogo contra o campeão da Copa do Brasil.