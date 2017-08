Futebol Dividida, Chapecoense visita o Coritiba pelo Brasileiro

Dividida com o amistoso que fará contra o Barcelona na segunda-feira, a Chapecoense enfrenta o Coritiba neste domingo, às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time catarinense precisou dividir seu grupo para poder jogar o Brasileiro e atender ao convite para participar do Troféu Juan Gamper. Por isso, alguns jogadores não poderão participar da partida deste domingo.



São os casos dos laterais Apodi e Reinaldo, que estão suspensos, além do atacante Wellington Paulista e do zagueiro Victor Ramos, entre outros.



Contra o Coritiba, a Chapecoense precisará se recuperar da má fase que atravessa. Nas últimas duas partidas em casa, somou apenas um ponto e voltou a ficar ameaçada pela zona de rebaixamento.



O Coritiba, por sua vez, começou a respirar. A equipe alviverde havia entrado na zona da degola, mas, com o triunfo sobre o São Paulo em pleno Morumbi, ganhou fôlego.



Para o jogo contra a Chapecoense, o técnico Marcelo Oliveira contará com o retorno do lateral-esquerdo William Matheus e do atacante Henrique Almeida.



Coritiba e Chapecoense têm campanhas bem parecidas. Os times somam 22 pontos e têm seis vitórias. O time paranaense leva a melhor por ter um gol a mais de saldo e, por isso, ocupa o 12º lugar.