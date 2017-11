REFORÇO Disposto a investir R$ 761 milhões, Real Madrid monitora Neymar, diz jornal Antes da temporada 2017/2018, o Real tentou a contratação de Kylian Mbappé

De acordo com reportagem do jornal espanhol "Marca", o Real Madrid se planeja para gastar até 200 milhões de euros (R$ 761,6 milhões) com um reforço de peso para a próxima temporada. Entre os jogadores monitorados pelo clube espanhol, está Neymar, atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

A princípio, o Real não pretende fazer grandes mudanças no elenco na janela de transferências de janeiro. Por isso, o clube já se planeja para o meio do ano, quando o mercado do futebol europeu se aquece.

Mesmo com muito dinheiro disponível, o Real já decidiu que não pretende investir em um jogador que não seja de primeira linha. Em outras palavras, reforços pontuais não estão nos planos. Além disso, o clube espanhol pretende continuar sua filosofia de contratação de jogadores jovens. Assim, restam poucos alvos disponíveis que se encaixem no perfil desejado.

Antes da temporada 2017/2018, o Real tentou a contratação de Kylian Mbappé, que se encaixa na filosofia do clube, já que é um jovem que já é um jogador de primeira linha. No entanto, o atacante acertou com o PSG. Agora, Neymar pode ser a bola da vez para o clube espanhol.

Embora o brasileiro interesse, a operação para tê-lo pode chegar a até 450 milhões de euros (R$ 1,7 bilhões) entre os valores da transferência e o salário do jogador. Vale lembrar que o PSG acaba de pagar 222 milhões de euros (R$ 845,4 milhões, na cotação atual) por sua contratação. Mesmo assim, não há qualquer senso de urgência no Real, que apenas acompanha a situação do astro da seleção.