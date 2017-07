Futebol Diretor diz que Corinthians deve acertar com Emerson Santos nesta semana

O Corinthians está perto de contratar o zagueiro e lateral direito botafoguense Emerson Santos. Neste domingo (30), após o empate corintiano por 1 a 1 com o Flamengo, o diretor de futebol Flávio Adauto disse que a transferência está perto de acontecer.

"Estamos esperando resposta. Está em negociação, termos financeiros, aquele negócio de conta um pouco para lá, um pouco para cá. Está nesse tipo de coisa. Acho que essa semana aqui deve fechar isso aí", disse Adauto.



Na última quinta-feira (27), o dirigente se reuniu com o empresário Jaílton Oliveira, representante de Emerson, no CT Joaquim Grava. O encontro ainda teve a presença dos pais do atleta.



O Corinthians já aceitou assinar um contrato de longa duração com Emerson Santos, uma das revelações do Brasileiro de 2016. A direção, na semana passada, acreditava que o vínculo seria de, provavelmente, quatro anos.



O avanço do negócio, além de acerto financeiro com o jogador, passa pelo Botafogo, que ainda não foi procurado pelo Corinthians. A diretoria carioca admite que existe a possibilidade da transferência, mas aguarda um contato corintiano para negociar a contrapartida.



O contrato com os botafoguenses é válido até o fim dessa temporada, o que tem feito ele acumular poucos minutos em 2017. Emerson Santos foi titular na quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Mas, devido às poucas perspectivas, não tem sido opção prioritária de Jair Ventura. Foram só 11 jogos no ano, sendo dois pelo Brasileiro.



O nome de Emerson Santos está em pauta no Corinthians desde que o Botafogo procurou o clube para contratar Luciano, que vivia situação contratual semelhante. O atacante, porém, optou por jogar na Grécia.



Em conversas constantes, Botafogo e Corinthians recentemente entraram em acordo pela transferência do meia Alan Mineiro, que pertence aos corintianos e está emprestado ao Vila Nova-GO.



Como havia defendido dois clubes em torneios nacionais em 2017, Alan não pode se mudar para General Severiano. Mas as partes cogitam já acertar a mudança dele, em troca de Emerson Santos, para a temporada que vem.