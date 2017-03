Seleção Diego, Diego Souza e Ederson são as novidades da convocação de Tite

O goleiro Ederson, 31, do Benfica, o meia-atacante Diego, 32, do Flamengo, e Diego Souza, 31, do Sport, foram as principais novidades na lista de 23 jogadores convocados pelo técnico Tite para as partidas contra o Uruguai e Paraguai, marcadas para os dias 23 e 28 de março, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2018. A convocação foi realizada nesta sexta-feira (3), no hangar da Gol, em Congonhas.

Ederson foi convocado para o lugar de Muralha, que vinha sendo chamado pelo treinador da seleção brasileira. Já Diego ficou com a vaga que até então era de Lucas Lima. Já Diego Souza ganhou uma chance com a lesão sofrida pelo atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, que ficará pelo menos dois meses afastado dos gramados.

"O Diego [Souza] foi citado por vocês como o mais efetivo do Brasileiro. Foram 14 gols e um bom número de assistências. Jogou bem contra a Colômbia também, mas futebol é assim. Surge oportunidade, está reconvocado", disse Tite, que também explicou as convocações de Diego, do Flamengo, e Ederson, do Benfica.

"Quando a gente fala em acompanhamento, fica uma situação jogada ao ar. Diego treinou nas férias. Se ele está jogando em alto nível como está, tem todo uma preparação de atleta de alto nível. Nós buscamos e acompanhamos e vamos enaltecer esse tipo de comportamento. Se preparou e jogou muito contra a Colômbia. Os jogos pelo Flamengo credenciaram ele para a seleção", disse Tite antes de falar que a velocidade de reação e o bom momento vive foram determinantes para a convocação de Ederson.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 27 pontos, quatro a mais do que o Uruguai, o segundo colocado. Assim, uma vitória contra os uruguaios pode deixar o Brasil com sete pontos de vantagem na liderança do torneio e a vaga para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, praticamente assegurada.

CONFIRA A LISTA DOS JOGADORES CONVOCADOS

GOLEIROS

Alisson (Roma)

Weverton (Atlético-PR)

Ederson (Benfica)

ZAGUEIROS

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

LATERAIS

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)



MEIO-CAMPISTAS

Casemiro (Real Madrid)

Diego (Flamengo)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing )

Willian (Chelsea)



ATACANTES

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Firmino (Liverpool)

Neymar (Barcelona)