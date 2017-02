TIME DA CAPITAL Derrota custará o fim do sonho para AVP/Rádio na Superliga B de vôlei

Com cinco jogos sem pontuar na Superliga B de vôlei, o AVP/Rádio Clube terá pela frente, confronto decisivo diante do Uberlândia, no próximo sábado, às 18h, no Ginásio da Mace. Somente a vitória interessa ao jovem time da Capital, já que a derrota custará o fim do sonho de classificação aos playoffs do torneio.

“Enquanto houver chance matemática vamos lutar. Esse jogo definirá nosso futuro”, diz o técnico João Vitor. Sem pontuar a três jogos do fim da fase de grupo, o AVP segue atrás de Uberlândia, Blumenau e Upis, com 6 pontos cada.

A semana foi de treino com muitas simulações de situações de jogos. Para João Vitor, a equipe precisa melhorar nos momentos finais dos sets.

“O problema está no final dos sets, entre os 20 e 25º pontos nos perdemos nas finalizações. O fator psicológico é preponderante, a equipe é jovem e sente a pressão”, analisa.

Além da conversa com os jogadores para evitar à oscilação da equipe no decorrer das partidas, o treinador também mudou a tática em quadra. “Preparamos uma equipe mais veloz, mais dinâmica e com bola mais acelerada”, destaca Vitor.

Ingressos antecipados são vendidos nos pontos: Planeta Esportes (Rua 7 de Setembro, 592); Andrea Doces (Av. Júlio de Castilho, 3458); e Uninter (15 de Novembro, 545). O ginásio da Mace fica na Rua Rui Barbosa, na esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa.