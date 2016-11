Acidente aéreo Depois de tragédia, Atlético Nacional abre mão de título e Chape é campeã

O time do Atlético Nacional, da Colômbia, que iria fazer a final da Sul-Americana com a Chapecoense abriu mão do título em favor da Chapecoense, após a tragédia que matou os jogadores do time.

Com o gesto solidário, a Chapecoense se torna oficialmente campeã do torneio sul-americano, seu primeiro título internacional.

Um gesto bonito dos colombianos.