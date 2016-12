LIONEL-MESSI Depois de ganhar camiseta de Messi, menino afegão conhece o craque

Quase uma ano depois de virar sensação nas redes sociais por ter aparecido com uma camiseta de plástico com as cores da Argentina e o nome de Lionel Messi, o menino afegão Murtaza Ahmadi, 6, teve a oportunidade de conhecer o craque argentino.

Messi postou um vídeo do encontro.

Eles se encontraram ontem (12), em Doha, para onde o clube catalão excursiona para realizar um jogo amistoso contra o Al Ahli, dos Emirados Árabes.

Morador da província de Ghanzi, ele viajou 3.000 km a convite da Federação Afegã de Futebol.

No começo do ano, Ahmadi foi fotografado brincando com a camiseta de plástico.

Após a foto circular pela Internet, Messi o enviou presentes, entre eles uma camiseta da Argentina.