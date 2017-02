REPRESENTANTE DE MS Depois da Copa do Brasil, Sete busca vaga agora na Copa Verde

A torcida do Sete de Dourados ainda comemora a classificação histórica do clube para a segunda fase em sua primeira participação na Copa do Brasil. A vitória na última quarta-feira por 1 a 0 sobre o Ríver-PI foi comparada por eles à conquista do Estadual 2016, mas para os jogadores, essa página já está virada. A busca agora é por outra classificação, desta vez pela fase preliminar da Copa Verde. Neste sábado, no Estádio Abadião, no DF, o Sete faz a partida de volta contra o Ceilândia-DF valendo o direito de enfrentar o Luverdense-MT na primeira fase.

Como o jogo de ida, no Estádio Douradão, foi 1 a 1, o Sete precisa vencer a partida ou, pelo menos, empatar por dois ou mais gols. Empate em 0 a 0 classifica o Ceilândia e outro 1 a 1 leva a disputa para os pênaltis.

A euforia pela classificação agora dá lugar a preocupação com o desgaste dos jogadores. O time não teve tempo para fazer nenhum treino e o técnico Mauro Marino ainda precisa administrar o cansaço com a viagem. A delegação saiu de Dourados durante a madrugada de quinta para sexta-feira e, devido escalas, só chegou em Brasília no final da tarde, sem tempo para nenhum tipo de movimentação. “Vai ser apenas repouso e jogo amanhã [sábado]”, disse Marino.

A escalação não deve ter surpresas, já que os jogadores que não enfrentaram o Ríver seguem fora e o time fez um bom jogo. Pelo menos essa é a avaliação do goleiro Alan Tobias. “Estamos vindo de um resultado bom contra um grande clube em um jogo em que o time encaixou”, analisa. Alan foi um destaques nos primeiros jogos com defesas decisivas e já colocado como um dos jogadores preferidos da torcida. “Agora precisamos colocar em prática o que conversamos, procurar repetir a boa atuação que o resultado vem com certeza”, diz, confiante.

Ceilândia e Sete terá arbitragem de Jânio Pires Gonçalves, auxiliado por Cipriano da Silva Sousa e Fernando Gomes da Silva. Na outra partida da fase preliminar da Copa Verde, Nacional-AM e Galvez-AC jogam no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Na partida de ida, em Rio Branco, o placar foi 1 a 1 e o vencedor fica com a classificação.