Copa Davis Del Potro vira jogo de quase

5 horas e Argentina segue viva

A Argentina esteve muito perto de perder o título da Copa Davis para a Croácia no quarto jogo da série. Mas Juan Martín del Potro (38º do mundo) conseguiu uma virada heroica sobre Marin Cilic (6º) e mantém seu país vivo na briga pela taça inédita na final disputada em Zagreb.

Em duelo de 4h53min de duração, o argentino reverteu uma desvantagem de 2 a 0 para fazer 3 a 2, com parciais de 6/7 (4/7), 2/6, 7/5, 6/4 e 6/3.

"É fenomenal sair de dois abaixo e vencer o jogo. Ter dado o meu melhor jogando com estas cores é realmente fantástico", disse um emocionado Del Potro.

Com o resultado, a série em melhor de cinco está empatada em 2 a 2 e será decidida em breve, com o duelo entre Ivo Karlovic e Federico Delbonis, caso os capitães não façam alteração nas formações.

Os dois primeiros sets deram a impressão de que Cilic iria liquidar a fatura e garantir o segundo título da Davis para a Croácia. Abusando dos saques e pressionando Del Potro, o croata sempre esteve no controle. A vitória por 6 a 2 na segunda parcial foi uma mostra disso.

O cenário do jogo, porém, começou a mudar no terceiro set. Del Potro seguiu com sua estratégia e quando a partida parecia se encaminhar para o tie-break no terceiro set, o argentino conseguiu a quebra que impulsionou a sua reação.

Isso inflamou ainda mais a torcida argentina que compareceu em grande número à Arena de Zagreb e enlouqueceu Maradona. Empolgado, Del Potro passou a tomar conta do jogo.

Nem mesmos os poderosos saques de Cilic - que terminou com 34 aces - abalaram o argentino, que chegou ao triunfo após vencer os dois sets seguintes.

Confira os duelos da final:

Sexta-feira

Marin Cilic 3 x 2 Federico Delbonis - 6/3, 7/5, 3/6, 1/6 e 6/2 Ivo Karlovic 1 x 3 Juan Martín del Potro - 4/6, 7/6 (8/6), 6/3 e 7/5

Sábado

Marin Cilic/Ivan Dodig 3 x 0 Leonardo Mayer/Juan Martín del Potro - 7/6 (7/2), 7/6 (7/4) e 6/3

Domingo

Marin Cilic 2 x 3 Juan Martín del Potro - 7/6 (7/4), 6/2, 5/7, 4/6 e 6/3 Ivo Karlovic x Fedrico Delbinis