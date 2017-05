PATROCÍNIO De olho nos Jogos de Tóquio-2020, atletas do Estado garantem R$ 1 milhão com Bolsa Pódio Relação conta com sete atletas e paratletas de Mato Grosso do Sul

O Ministério do Esporte divulgou, na sexta-feira (26), a primeira lista dos contemplados pela Bolsa Pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, com 183 nomes. A relação conta com sete atletas e paratletas de Mato Grosso do Sul, que, juntos, garantem um patrocínio de R$ 996 mil.

A categoria Pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta, do governo federal, e foi criada, em 2013, com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalhas em Olimpíadas.

Dos beneficiados, três sul-mato-grossenses alcançaram a faixa mais alta de patrocínio - R$ 15 mil. São eles: a aquidauanense Talita Antunes, do vôlei de praia, quarta colocada nos Jogos do Rio-2016; e os irmãos três-lagoenses Silvania e Ricardo Oliveira, campeões paralímpicos do salto em distância, no Rio de Janeiro.

Medalhista de bronze em Pequim-2008 e Londres-2012, a judoca campo-grandense Michelle Ferreira foi contemplada na faixa de R$ 11 mil, mesmo valor da também judoca Victória Santos - paulista radicada em Campo Grande -, que ainda persegue sua primeira Olimpíada.

Já a paracanoísta campo-grandense, Débora Benevides, assegurou bolsa de R$ 8 mil. A paratleta disputou a Rio-2016. Nascido na Capital, Saymon Barbosa, do vôlei de praia, também receberá R$ 8 mil. Ele busca classificação para seus primeiros Jogos Olímpicos agora, no ciclo para Tóquio.

BOLSA

São apoiados pelo programa federal atletas que tenham obtido bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades. O contemplado recebe o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria. A Bolsa Pódio varia de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

A permanência do atleta no programa é reavaliada anualmente e está condicionada ao cumprimento do plano esportivo, previamente aprovado pelo grupo de trabalho, e à permanência no ranqueamento da respectiva entidade internacional.

De acordo com o Ministério do Esporte, outras listas de beneficiados devem ser publicadas até o fim deste ano.