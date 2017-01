SUPERLIGA B De Campo Grande, AVP/Rádio Clube quer “casa cheia” no sábado

Depois de duas derrotas na Superliga B de vôlei, os jovens atletas do AVP/Rádio Clube farão sua estreia em casa, diante do Botafogo (RJ) - o confronto será no sábado, às 19h (MS), no Ginásio da Mace. Em busca da primeira vitória na competição que dá acesso à elite do vôlei nacional, a diretoria da equipe campo-grandense abriu uma campanha promocional-social para ter o apoio da torcida.

Para o levantador e capitão, Ricardo Silveira, os gritos da arquibancada serão importantes para incentivar os jogadores em quadra. “Espero que o público compareça e nos ajude nessa empreitada. Com certeza vão fazer muita diferença empurrando nosso time para alcançar a vitória”, afirma.

Após as derrotas fora de casa para Blumenau (SC) e Araucária (PR), o treinador Juliano Trindade pretende fazer ajustes e algumas mudanças na equipe. Os titulares serão definidos somente após o amistoso de hoje, às 19h, contra o Mecari/Inel.

A partida será no próprio Ginásio da Mace para a adaptação de quadra dos atletas. Para aproximar os torcedores com o grupo de jogadores, a diretoria do clube resolveu que o amistoso será aberto ao público. O ginásio fica na Rua Rui Barbosa, nº 2057.

INGRESSOS

O diretor da Associação de Vôlei do Pedregal (AVP), Geninho Alves, diz que uma carga com mil ingressos foram colocados à venda para a partida contra o Botafogo. A entrada terá o valor de R$ 10 (R$ 5 meia-entrada) mais um quilo de alimento não-perecível que será destinado à Fundação Barbosa Rodrigues. “Além de torcer para uma equipe sul-mato-grossense, quem for ao ginásio vai colaborar com quem precisa”, diz Geninho. Ingressos antecipados estão disponíveis no: Planeta Esportes (Rua 7 de Setembro, 592); Andrea Doces (Av. Júlio de Castilho, 3458); e Uninter (15 de Novembro, 545).

SUPERLIGA B

Nove equipes disputam a edição 2017 da Superliga B masculina em busca de um lugar na elite do voleibol brasileiro. A primeira fase ocorre em grupo único, no sistema “todos contra todos”. Avançam à fase eliminatória (em melhor de três jogos) as oito equipes de melhor índice técnico na fase classificatória.

O torneio vale vaga na Superliga. Desde a década de 1980, com a Copagaz/Campo Grande, o vôlei sul-mato-grossense não tem um representante nesta principal liga do País. Na época que ficou marcada como era de ouro do vôlei sul-mato-grossense, a equipe tinha atletas como Pampa e Carlão, ex-capitão da seleção brasileira.