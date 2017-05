LIGA DOS CAMPEÕES Daniel Alves decide de novo e Juventus confirma vaga na final da Champions

A Juventus garantiu nesta terça-feira (9) sua vaga para a final da Liga dos Campeões da Europa 2016/2017. Jogando em casa, o time italiano derrotou o Monaco por 2 a 1 e confirmou o favoritismo construído após o confronto de ida -na primeira partida, no Stade Louis II, a equipe de Massimiliano Allegri já havia vencido por 2 a 0.

Embora o Monaco tenha tentado pressionar, a Juventus abriu uma vantagem decisiva antes do intervalo.

Aos 33 min, Daniel Alves, destaque da partida, cruzou na área pela direita e Mario Mandzukic cabeceou para o gol; o goleiro Danijel Subasic ainda defendeu, mas o próprio Mandzukic escorou a sobra para as redes.

Mais tarde, aos 44 min, veio o segundo gol: após cobrança de escanteio pela esquerda, Subasic afastou de soco, mas Daniel Alves pegou de primeira da entrada da área e ampliou.

A final da competição acontece no dia 3 de junho, no Millenium Stadium, em Cardiff (País de Gales). Pela frente, a Juve terá o vencedor do duelo espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madri. No jogo de ida, em casa, o Real venceu por 3 a 0. A volta acontece nesta quarta-feira (10).